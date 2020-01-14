В Черниговской области во время движения загорелся локомотив
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Черниговской области во время движения загорелся електролокомотив регионального экспресса №785 "Шостка-Киев", задержало 16 поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.
"13 января в 15:04 в Службу спасения "101" в Бахмаче районе поступило сообщение о том, что между станциями "Халимоново" и "Бахмач" произошел пожар електролокомотива регионального экспресса №785 "Шостка-Киев", где находилось 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала", - говорится в сообщении.
По вызову на место происшествия оперативно прибыло отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Черниговской области и пожарный поезд станции "Конотоп". В настоящее время вагоны с пассажирами были уже отцеплены и находились на безопасном расстоянии. Пожарные в 15:40 пожар был локализован и в 16:30 окончательно ликвидирован.
В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от железнодорожной станции "Конотоп" до железнодорожной станции "Киев" Юго-Западной железной дороги. Огнем повреждено оборудование, агрегаты, внутренняя облицовка и конструктивные элементы електролокомотива, а также лакокрасочное покрытие на площади 5 кв.м.
На время тушения пожара в отцепленными вагонах, было освещение и отопление. Погибших и травмированных нет.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
Напомним, в Сумской области спасатели ликвидировали пожар, который возник во время движения пассажирского пригородного поезда.