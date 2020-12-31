Во время пожара в Днепре погибло три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. На втором этаже жилого дома в городе Днепр возник пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, информирует УНН.
"31-го декабря в 15:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Овражная Соборного района города Днепр", - заявили пожарные.
Сообщается, что прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.
"Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела двух человек (личные данные устанавливаются). В результате пожара пострадавшая женщина в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована работниками скорой медицинской помощи во вторую городскую клиническую больницу, но, к сожалению, женщина погибла в медицинском учреждении", - отметили в ГСЧС.
Также в пресс-службе ДСНС добавили, что огнем повреждены вещи домашнего обихода и деревянные перекрытия дома. Общая площадь пожара составила 30 кв. Пожар был локализован в 16:34 и ликвидирован в 16:53.
Напомним, на днях в Черниговской области в результате пожара в жилом доме погибла мать с дочкой.