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Трагическое празднование: на Новый год в пожарах погибли 9 украинцев

Киев • УНН

 • 18798 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине 31 декабря 2020 года и в Новогоднюю ночь в пожарах погибли 9 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Трагическое празднование: на Новый год в пожарах погибли 9 украинцев

"В последний день 2020 года и в Новогоднюю ночь на пожарах погибли 9 граждан. В общем, 84 случая возгораний зафиксировали пожарные ГСЧС за прошедшие сутки в жилом секторе страны", - говорится в сообщении.

Указано, что нужно заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений:

▪️ в праздничный период ограничить использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;
▪️ не использовать несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества;
▪️ не курить в постели;
▪️ следить за состоянием и исправностью электросети;
▪️ в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;
▪️ при использовании печного отопления проверять меры безопасности и исправность печи;
▪️ не оставлять малолетних детей без присмотра, и не позволять им играть спичками;
▪️ стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

Напомним, во время пожара в Днепре погибло три человека.

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