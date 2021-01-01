На горнолыжном курорте в Карпатах на подъемнике "застряли" 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В горнолыжном курорте Славское, в Львовской области остановился кресельный подъемник. Спасатели начали снимать 70 туристов, которые были на подъемнике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в селе Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Работниками объекта принимаются меры по подключению электрогенератора. По состоянию на 14:20 горно-спасательными подразделениями ГСЧС начаты работы по снятию туристов с кресельного подъемника. Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха 1 градус тепла", - говорится в сообщении.
Указано, что от ГСЧС привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, на Закарпатье в Иршавском районе в реке Лисичанка во время новогодней ночи утонул 24-летний парень.