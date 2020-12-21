На "карантинные" 8 тысяч для ФЛП подались онлайн уже 283 тыс. украинцев

"283 595 украинцев оформили заявки в Дии на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников. 225 тыс. в мобильном приложении, 58 тыс. на портале. Всего за неделю", - написал Федоров.

Так же он напомнил, что услуга доступна до 31 декабря.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе.

Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8 тысяч гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.

Как сообщал УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.