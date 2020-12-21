На "карантинні" 8 тисяч для ФОПів подалися онлайн вже 283 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Для отримання підтримки бізнесу на карантині, оголошеного у січні, у вигляді одноразової допомоги у 8 тис. гривень за тиждень через державний сервіс “Дія” подали заяви понад 283 тис. осіб. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“283 595 українців оформили заявки в Дії на одноразові виплати для ФОП та найманих працівників. 225 тис. у мобільному застосунку, 58 тис. на порталі. Усього за тиждень”, — написав Федоров.
Такж він нагадав, що послуга доступна до 31 грудня.
Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні.
Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.
Як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.
Як повідомляв УНН, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тис. гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.