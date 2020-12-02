Прем'єр: у разі локдауну на обіцяні Зеленським 8 тисяч зможуть розраховувати 1,2 млн людей

За його словами, Президент України та уряд спільно працюють над імплементацією та просування кроків по підтримці людей та бізнесу в разі введення більш жорстких карантинних заходів.

"Для підтримки людей, які можуть втратити доходи у разі посиленого карантину, передбачається надання 8 тисяч грн одноразової допомоги. Дія програми розповсюджується як на ФОПів, так і на громадян, які працюють як наймані працівники. За розрахунками Міністерства розвитку економіки, на таку допомогу зможуть розраховувати 1,2 млн українців", - сказав Шмигаль.

Також Шмигаль зазначив, що передбачена програма для збереження існуючих робочих місць. "Підприємцям, які скорочують час працівників під час вимушеного карантину, пропонується надавати до 8 тисяч грн на кожного такого працівника. Одноразова компенсація по ЄСВ за найманих працівників – це механізм, який, з розрахунками Міністерства розвитку економіки, на його використання зможуть розраховувати понад 120 тисяч осіб. Це юридичні особи, яким буде відшкодовуватися одномісячне ЄСВ, яке розраховується як середнє значення за останні 10 місяців сплаченого єдиного соціального внеску таким підприємствам в бюджет", - розповів Шмигаль.

Окрім того, він розповів про погашення податкового боргу для громадян, які мають борг до 3 600 грн.

"Звільнення ФОПів першої групи від сплати єдиного податку та ЄСВ – фактично 200 тисяч фізичних підприємців першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків та зборів включаючи єдиний соціальний внесок. Всі ці інструменти зможуть бути застосовані у разі введення жорстких карантинних обмежень", - сказав очільник уряду.

Він наголосив, що Президент України Володимир Зеленський уже подав відповідні ініціативи до парламенту.

"Паралельно із цим урядом розробляються й інші програми, частина з яких вже працює…" - додав Шмигаль.

Раніше Зеленський анонсував 8 тис. грн "підтримки" ФОПам через карантин та інші заходи підтримки бізнесу.

Нагадаємо, ВР скоротила терміни розгляду законопроектів Зеленського про підтримку бізнесу.