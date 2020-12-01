ВР скоротила терміни розгляду законопроектів Зеленського про підтримку бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного та скоротила наполовину строки подачі альтернативних законопроектів та підготовки необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським щодо підтримки бізнесу на карантині, передає кореспондент УНН.
Зокрема, мова йде про проект закону про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених через COVID-19 №4429.
Також це стосується проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених через COVID-19 №4430.
Нардепи також підтримали включення до порядку денного проект закону №4431 про створення у складі державного бюджету фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 та її наслідками на період дії карантину.
Нагадаємо, минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроект щодо підтримки суб’єктів господарювання та застрахованих осіб на період карантину.
Як повідомляв УНН, раніше Президент Володимир Зеленський анонсував 8 тис. грн допомоги ФОПам та працівникам, які втратили роботу через карантин, запроваджений через коронавірус.