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У Раду внесли законопроект Зеленського щодо підтримки підприємців на карантині

У Раду внесли законопроект Зеленського щодо підтримки підприємців на карантині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрували президентський законопроект щодо підтримки суб’єктів господарювання та застрахованих осіб на період карантину, передає УНН із посиланням на сторінку закону.

Президент України Володимир Зеленський подав законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2.

Наразі текст законопроекту відсутній.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський анонсував 8 тис. грн допомоги ФОПам та працівникам, які втратили роботу через карантин, запроваджений через коронавірус

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що підтримує анонсовані Президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, гроші на них підуть з бюджету.

Українські Національні Новини

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