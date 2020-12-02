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Премьер: в случае локдауна на обещанные Зеленским 8 тысяч смогут рассчитывать 1,2 млн человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Государственную поддержку в 8 000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

По его словам, Президент Украины и правительство совместно работают над имплементацией и продвижением шагов по поддержке людей и бизнеса в случае введения более жестких карантинных мер.

"Для поддержки людей, которые могут потерять доходы в случае усиленного карантина, предусматривается предоставление 8000 грн одноразовой помощи. Действие программы распространяется как на ФЛП, так и на граждан, которые работают как наемные работники. По расчетам Министерства развития экономики, на такую помощь смогут рассчитывать 1,2 млн украинцев", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что предусмотрена программа для сохранения существующих рабочих мест. "Предпринимателям, которые сокращают время работников во время вынужденного карантина, предлагается предоставлять до 8000 грн на каждого такого работника. Одноразовая компенсация по ЕСВ за наемных работников - это механизм, который, с расчетами Министерства развития экономики, на его использование могут рассчитывать более 120 000 человек. Это юридические лица, которым будет возмещаться одномесячное ЕСВ, которое рассчитывается как среднее значение за последние 10 месяцев уплаченного единого социального взноса таким предприятиям в бюджет", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал о погашении налогового долга для граждан, имеющих долг до 3600 грн.

"Освобождение ФЛП первой группы от уплаты единого налога и ЕСВ - фактически 200 000 физических предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая единый социальный взнос. Все эти инструменты смогут быть применены в случае введения жестких карантинных ограничений", - сказал глава правительства.

Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже подал соответствующие инициативы в парламент.

"Параллельно с этим правительством разрабатываются и другие программы, часть из которых уже работает..." - добавил Шмыгаль.

Ранее Зеленский анонсировал 8 тыс. нрн "поддержки" ФЛП из-за карантина и другие меры поддержки бизнеса.

Напомним, ВР сократила сроки рассмотрения законопроектов Зеленского о поддержке бизнеса.

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