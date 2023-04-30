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На Камчатке снова активизировался вулкан

Киев • УНН

 • 326009 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вулкан Шивелуч на Камчатке (рф) снова активизировался, об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Цитата

"На вулкане Шивелуч повышена вероятность пепловых выбросов до 15 тыс. м над уровнем моря с возможным образованием пирокластических потоков, протяженность которых может составить до 10–15 км", – уточнили в министерстве.

Детали

Отмечается, что если пирокластические потоки пройдут расстояние около 15 км, они могут дойти до трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск.

Пеплопад при этом ожидается в поселках Козыревск, Ключи и Усть-Камчатск. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану Шивелуч ближе, чем на 25 км.

Вулкан получил «оранжевый» код авиационной опасности.

СМИ сообщают, что в районе камчатского вулкана произошло 15 землетрясений за день. Максимальная магнитуда одного из землетрясений – 4,2.

Напомним

11 апреля 2023 года на вулкане Шивелуч произошло мощное извержение

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