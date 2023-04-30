На Камчатці знову активізувався вулкан
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вулкан Шивелуч на Камчатці (рф) знову активізувався, про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ та міністерство у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих.
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"На вулкані Шивелуч підвищено ймовірність попелових викидів до 15 тис. м над рівнем моря з можливим утворенням пірокластичних потоків, протяжність яких може становити до 10–15 км", – уточнили в міністерстві.
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Зазначається, що якщо пірокластичні потоки пройдуть відстань близько 15 км, вони можуть дійти до траси Мильково – Ключі – Усть-Камчатськ.
Піплопад при цьому очікується в селищах Козиревськ, Ключі та Усть-Камчатськ. Місцевим жителям рекомендують не наближатися до вулкана Шивелуч ближче, ніж на 25 км.
Вулкан отримав «помаранчевий» код авіаційної небезпеки.
ЗМІ повідомляють, що в районі камчатського вулкана сталося 15 землетрусів за день. Максимальна магнітуда одного із землетрусів – 4,2.
Нагадаємо
11 квітня 2023 року на вулкані Шивелуч сталося потужне виверження.