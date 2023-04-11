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В рф произошло сильное извержение вулкана на Камчатке

В рф произошло сильное извержение вулкана на Камчатке

Киев • УНН

 • 1942067 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Ночью, 11 апреля, произошло извержение вулкана Шивелуч, который расположен на российском полуострове Камчатка, об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По сообщениям российского издания "Коммерсант", пепел от вулкана накрыл ближайшие села. Слой черного пепла толщиной несколько миллиметров накрыл улицы населенных пунктов. Со стороны вулкана слышен сильный грохот.

Вулкану присвоен самый высокий, "красный", код авиационной опасности.

Дополнение

Шивелуч - один из крупнейших вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

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