В рф произошло сильное извержение вулкана на Камчатке

Детали

По сообщениям российского издания "Коммерсант", пепел от вулкана накрыл ближайшие села. Слой черного пепла толщиной несколько миллиметров накрыл улицы населенных пунктов. Со стороны вулкана слышен сильный грохот.

Вулкану присвоен самый высокий, "красный", код авиационной опасности.

Дополнение

Шивелуч - один из крупнейших вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Извержение вулкана Anak Krakatoa в Индонезии привело к выбросу огромного столба пепла