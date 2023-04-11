У рф сталося сильне виверження вулкана на Камчатці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вночі, 11 квітня, сталося виверження вулкана Шивелуч, який розташований на російському півострові Камчатка, про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
За повідомленнями російського видання "Комерсант", попіл від вулкана накрив найближчі села. Шар чорного попелу завтовшки кілька міліметрів накрив вулиці населених пунктів. З боку вулкана чути сильний гуркіт.
Вулкану надано найвищий, "червоний", код авіаційної небезпеки.
Доповнення
Шивелуч - один із найбільших вулканів Камчатки. Він складається з вулкана Старий Шивелуч, стародавньої кальдери та активного вулкана Молодий Шивелуч. Вік вулкану оцінюється у 60–70 тис. років.
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