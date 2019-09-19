На Испанию снова надвигается шторм
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Испанию возвращаются штормы, в результате которых на страну могут обрушиться грозы, ливни и наводнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
"Национальное метеорологическое агентство Испании Aemet предупредило, что большая часть северной половины полуострова пострадает от гроз и ливней, возможно, даже от града", - говорится в сообщении.
Об ухудшении погодных условий предупредили провинции Уэска, Теруэль, Сарагоса, Кастельон, Валенсия, Бургос, Леон, Паленсия, Лерида, Ла-Риоха, Кантабрия, Гвадалахара, Сория, Барселона, Жирона, Навара, Луго в Галисии и Астурия.
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Ожидается, что штормовая погода будет царить в провинциях весь четверг и усилится в центральной части страны в пятницу.
Добавим, всего несколько дней назад в Испании 5 человек погибли в результате наводнений.
Напомним, 14 сентября у Багамских островов сформировался новый шторм "Умберто".
Imágenes #METEOSAT canal VISIBLE últimas 6h. https://t.co/CqsXkk4oj0 pic.twitter.com/fgtBGTEcCa- AEMET (@AEMET_Esp) September 19, 2019
#tempesta : #granissada a #Vilafranca (l'Alt Maestrat, Castelló) aquesta vesprada. # Precipitació acumulada: 24,0mm (12,4mm en 10min). pic.twitter.com/sUl392Wa4t- AVAMET (@avamet) September 18, 2019
#FMA #Avisos activos hoy por #tormentas . Detalles / actualizaciones: https://t.co/2Lco2yvgpb pic.twitter.com/NzzKBhc5jf- AEMET (@AEMET_Esp) September 19, 2019