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Біля Багамських островів сформувався новий шторм "Умберто"

Біля Багамських островів сформувався новий шторм "Умберто"

Київ • УНН

 • 14979 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Тропічний шторм "Умберто" сформувався в Атлантичному океані, неподалік від узбережжя Багамських островів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний центр по спостереженню за ураганами США.

За його даними, в даний час "Умберто" знаходиться в 210 км на південний схід від острова Великий Абак і рухається на північний захід зі швидкістю 2,5 м/сек. Швидкість вітру в його межах досягає 18 м/с.

Очікується, що в суботу, 14 вересня, "Умберто" принесе на північний захід Багамських островів сильний вітер і проливні дощі.

Нагадаємо, 1 вересня на архіпелаг обрушився ураган "Доріан". За останніми даними, загинули щонайменше 50 осіб, зниклими безвісти вважаються близько 2,5 тисячі осіб. На островах пошкоджені або зруйновані близько 13 тисяч будівель, затоплено великі території.

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