На Багамах після урагану зникли безвісти 2,5 тис. осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Офіційні представники Багамських островів заявили в середу, що 2,5 тис. осіб були зареєстровані як зниклі безвісти після руйнівного урагану "Доріан", але попередили, що повний список зниклих безвісти не був остаточним, тому що не був звірений з даними про людей в притулках або евакуйованих, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Цей список ще не був перевірений на підставі урядових документів про те, хто знаходиться в притулках або хто був евакуйований. Йде обробка бази даних", - заявив представник Національного агентства з надзвичайних ситуацій Карл Сміт.
За інформацією видання, тисячі людей знаходяться в притулках на островах.
Як повідомляв УНН, офіційні представники місцевої влади підтвердили 50 смертей, спричинених ураганом, станом на 1 вересня.