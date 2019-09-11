На Багамах после урагана пропали без вести 2,5 тыс. человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Официальные представители Багамских островов заявили в среду, что 2,5 тыс человек были зарегистрированы как пропавшие без вести после разрушительного урагана “Дориан”, но предупредили, что полный список пропавших без вести не был окончательным, так как не был сверен с данными о людях в приютах или эвакуированных, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
“Этот список еще не был проверен на основании правительственных документов о том, кто находится в приютах или кто был эвакуирован. Идет обработка базы данных”, — заявил представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Карл Смит.
По информации издания, тысячи людей находятся в приютах на островах.
Как сообщал УНН, официальные представители местных властей подтвердили 50 смертей, вызванных ураганом по состоянию на 1 сентября.