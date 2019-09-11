Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На Багамских островах в результате урагана "Дориан", по последним данным, погибли не менее 50 человек. Об этом заявил официальный представитель властей, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В то же время спасатели заявляют, что число жертв может увеличиться, поскольку многие жители числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 44 погибших на Багамах.
Напомним, в США из-за урагана "Дориан" умерли по меньшей мере пять человек.