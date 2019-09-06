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В США через ураган "Доріан" померли п'ятеро людей

В США через ураган "Доріан" померли п'ятеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей померли в США через ураган "Доріан", який знаходиться зараз недалеко від узбережжя американського штату Північна Кароліна. Про це повідомив у четвер телеканал CNN, передає УНН.

За даними телеканалу, з різних причин, що були викликані наближенням урагану, у Флориді померли три людини, і двоє — в Північній Кароліні. CNN констатує, що в даному випадку мова не йде про безпосередніх жертв урагану — так, в Північній Кароліні у чоловіка стався серцевий напад, коли він намагався дістати з води човен, щоб його не зашкодило під час бурі.

Згідно з останніми оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами США, “Доріан” знаходиться зараз приблизно в 60 км на південний схід від американського прибережного міста Вілмінгтон (штат Північна Кароліна) і рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 5,9 м/с. Максимальна швидкість вітру в межах атмосферного явища становить близько 44 м/с.

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Згідно з прогнозами, “Доріан” буде знаходитися біля узбережжя Північної Кароліни і в п’ятницю. У наступні кілька днів він, ймовірно, почне слабшати.

Нагадаємо, жінка прихистила 97 собак під час урагану “Доріан” на Багамських островах.

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