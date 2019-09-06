В США из-за урагана "Дориан" умерли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. По меньшей мере пять человек погибли в США из-за урагана "Дориан", который находится сейчас недалеко от побережья американского штата Северная Каролина. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN, передает УНН.
По данным телеканала, по разным причинам, которые были вызваны приближением урагана, во Флориде умерли три человека, и двое — в Северной Каролине. CNN отмечает, что в данном случае речь не идет о непосредственных жертв урагана — так, в Северной Каролине у мужчины случился сердечный приступ, когда он пытался достать из воды лодку, чтобы его не повредило во время бури.
Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, “Дориан” находится сейчас примерно в 60 км к юго-востоку от американского прибрежного города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 44 м/с.
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Согласно прогнозам, “Дориан” будет находиться у побережья Северной Каролины и в пятницу. В последующие несколько дней он, вероятно, начнет ослабевать.
Напомним, женщина приютила 97 собак во время урагана “Дориан” на Багамских островах.
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