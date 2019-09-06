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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108709 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120549 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112124 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118256 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124059 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150233 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149988 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В США из-за урагана "Дориан" умерли пять человек

В США из-за урагана "Дориан" умерли пять человек

Киев  •  УНН

 • 15013 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По меньшей мере пять человек погибли в США из-за урагана "Дориан", который находится сейчас недалеко от побережья американского штата Северная Каролина. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN, передает УНН.

По данным телеканала, по разным причинам, которые были вызваны приближением урагана, во Флориде умерли три человека, и двое — в Северной Каролине. CNN отмечает, что в данном случае речь не идет о непосредственных жертв урагана — так, в Северной Каролине у мужчины случился сердечный приступ, когда он пытался достать из воды лодку, чтобы его не повредило во время бури.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, “Дориан” находится сейчас примерно в 60 км к юго-востоку от американского прибрежного города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 44 м/с.

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Согласно прогнозам, “Дориан” будет находиться у побережья Северной Каролины и в пятницу. В последующие несколько дней он, вероятно, начнет ослабевать.

Напомним, женщина приютила 97 собак во время урагана “Дориан” на Багамских островах.

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