Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах зросла до 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На Багамських островах у результаті урагану "Доріан", за останніми даними, загинуло щонайменше 50 осіб. Про це заявив офіційний представник влади, передає УНН з посиланням на Reuters.
Водночас рятувальники заявляють, що кількість жертв може збільшитися, оскільки багато жителів значаться зниклими безвісти. Раніше повідомлялося про 44 загиблих на Багамах.
Нагадаємо, в США через ураган “Доріан” померли щонайменше п’ятеро людей.