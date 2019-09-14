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В Іспанії 5 людей загинули в результаті повеней

В Іспанії 5 людей загинули в результаті повеней

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. П'ятеро людей загинули через повені на південному сході Іспанії. В результаті через розгул стихії евакуювали близько 3,5 тис. місцевих жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету La Vanguardia.

Напередодні тіло загиблого 58-річного чоловіка виявили в муніципалітеті Бенферрі. Як вважають співробітники цивільної гвардії, жителя муніципалітету Редован (провінція Аліканте) могло віднести течією. Серед загиблих також двоє чоловіків, які потонули в своїх автомобілях в Гранаді і Альмерії. Тіла ще двох загиблих виявили в муніципалітеті Каудете.

Холодний циклон обрушився на територію Іспанії в ніч на 11 вересня, принісши з собою зливи, грози і сильний вітер. В результаті через вихід з берегів річки Сєгури затопило кілька населених пунктів. Крім того, перекрили десятки автомобільних доріг, а також порушилося залізничне і авіасполучення.

На сьогоднішній день найбільш складна ситуація спостерігається в Валенсії, Альмерії і Мурсії.

Нагадаємо, через паводки в Іспанії загинув пожежник.

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