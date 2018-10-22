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Через паводки в Іспанії загинув пожежник

Через паводки в Іспанії загинув пожежник

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Через паводки, викликані сильною зливою півдні Іспанії, загинув працівник пожежної служби. Про це з посиланням на повідомлення в неділю від міських чиновників пише видання AP, передає УНН.

Згідно з повідомленням екстрених служб південного регіону Андалусії, пожежник зник після того, як його вантажівка перекинулася на затопленій дорозі минулої ночі. Два інших пожежники, що перебували з ним у транспорті, були врятовані.

Повідомляється, що вже за декілька години, вранці у неділю, тіло пожежника вдалось знайти. Тіло знайшли на відстані семи кілометрів від того місця, де його змило швидкою течією, повідомив місцевий чиновник Еліас Бендодо.

Паводки затопили будинки, вулиці та мости в південній іспанській провінції Малага. Один залізничний міст був зруйнований. Принаймні шість автомагістралей були закриті, а органи влади призупинили залізничні служби у цьому районі.

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Метеорологічна служба Іспанії випустила червоне попередження – що символізує високий рівень загрози – для зазначеного району.

Повідомляється, що минулого тижня 13 людей загинули внаслідок повені на іспанському острові Майорка.

Як повідомляв УНН, у Римі через дощ із градом затопило кілька станцій метро.

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