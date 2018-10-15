Повінь у Франції: кількість загиблих зростає

"Кількість загиблих в результаті повені на півдні Франції зросла до 13 осіб. Велика кількість людей знаходить без світла. За даними Метео-Франції, протягом 5 годин на агломерацію Каркассон випало від 150 до 300 мм води. Але ситуація не стабілізується і очікується тільки погіршення у найближчі години", - сказано у повідомлені.



Влада не виключає, що найближчим часом кількість загиблих може зрости.



Раніше повідомлялося про 6 загиблих.



Як повідомляв УНН, у Північній Кореї внаслідок сильних дощів, які призвели до повеней загинуло 76 осіб.