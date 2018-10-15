Наводнение во Франции: число погибших растет

"Количество погибших в результате наводнения на юге Франции возросло до 13 человек. Большое количество людей находит без света. По данным Метео-Франции, в течение 5 часов на агломерацию Каркассон выпало от 150 до 300 мм воды. Но ситуация не стабилизируется и ожидается только ухудшение в ближайшие часы", - говорится в сообщении.



Власти не исключают, что в ближайшее время число погибших может возрасти.



Ранее сообщалось о 6 погибших.



Как сообщал УНН, в Северной Корее в результате сильных дождей, которые привели к наводнениям погибло 76 человек.