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8 марта, 10:25 • 123879 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 163475 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118257 просмотра

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Наводнение во Франции: число погибших растет

Наводнение во Франции: число погибших растет

Киев  •  УНН

 • 11774 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Количество погибших в результате наводнения на юге Франции возросло до 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

"Количество погибших в результате наводнения на юге Франции возросло до 13 человек. Большое количество людей находит без света. По данным Метео-Франции, в течение 5 часов на агломерацию Каркассон выпало от 150 до 300 мм воды. Но ситуация не стабилизируется и ожидается только ухудшение в ближайшие часы", - говорится в сообщении.

Власти не исключают, что в ближайшее время число погибших может возрасти.

Ранее сообщалось о 6 погибших.

Как сообщал УНН, в Северной Корее в результате сильных дождей, которые привели к наводнениям погибло 76 человек.

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