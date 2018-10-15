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Повінь на півдні Франції забрала життя 6 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня УНН. Принаймні шість людей загинули під час повені в південно-західному районі Ауд у Франції після сильних дощів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"У нас є люди, що перебувають на дахах. Ми повинні використовувати літак, щоб евакуювати їх, бо ми не можемо їх доставити на човні з урахуванням сили води. Це надто небезпечно ", - повідомили рятувальники.

Серед найбільш постраждалих районів були села Конєкс-сюр-Орбіль і Вільярднель, де вода знаходиться на висоті вікон першого поверху деяких будинків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повінь на Шрі-Ланці: постраждали понад 10 тис. осіб

Як повідомляв УНН, у Північній Кореї внаслідок сильних дощів, які призвели до повеней загинуло 76 осіб.

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