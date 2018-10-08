Повінь на Шрі-Ланці: постраждали понад 10 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністерство ліквідації наслідків стихійних лих Шрі-Ланки заявило в понеділок, що принаймні, чотири людини загинули та понад 10 тисяч осіб постраждали, через сильні вітри та дощі, які накрили регіон минулими вихідними. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhuanet.
"Повідомлення про чотирьох загиблих надійшло з Калутарі та Галле на півдні Шрі-Ланки", - повідомив прес-секретар міністерства Прадеп Кодпіліпі.
Він сказав, що сильні дощі викликали повені в Бадуллі, Калутарі, Галле та Кегалі, на півдні, і тисячі сімей були евакуйовані до більш безпечних притулків.
Сьогодні, 8 жовтня, синоптики прогнозують дощі у регіоні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повінь у Індії: кількість загиблих зросла
Як повідомляв УНН, у Північній Кореї внаслідок сильних дожів, які призвели до повеней загинуло 76 осіб.