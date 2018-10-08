Повінь на Шрі-Ланці: постраждали понад 10 тис. осіб

"Повідомлення про чотирьох загиблих надійшло з Калутарі та Галле на півдні Шрі-Ланки", - повідомив прес-секретар міністерства Прадеп Кодпіліпі.

Він сказав, що сильні дощі викликали повені в Бадуллі, Калутарі, Галле та Кегалі, на півдні, і тисячі сімей були евакуйовані до більш безпечних притулків.



Сьогодні, 8 жовтня, синоптики прогнозують дощі у регіоні.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повінь у Індії: кількість загиблих зросла



Як повідомляв УНН, у Північній Кореї внаслідок сильних дожів, які призвели до повеней загинуло 76 осіб.