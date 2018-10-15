Наводнение на юге Франции унесло жизни 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября УНН. По крайней мере шесть человек погибли во время наводнения в юго-западном районе Ауд во Франции после сильных дождей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"У нас есть люди, находящиеся на крышах. Мы должны использовать самолет, чтобы эвакуировать их, потому что мы не можем их доставить на лодке с учетом силы воды. Это слишком опасно", - сообщили спасатели.
Среди наиболее пострадавших районов были села Конекс-сюр-Орбиль и Вильярднель, где вода находится на высоте окон первого этажа некоторых домов.
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Как сообщал УНН, в Северной Корее в результате сильных дождей, которые привели к наводнениям погибло 76 человек.