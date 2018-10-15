Наводнение на юге Франции унесло жизни 6 человек

"У нас есть люди, находящиеся на крышах. Мы должны использовать самолет, чтобы эвакуировать их, потому что мы не можем их доставить на лодке с учетом силы воды. Это слишком опасно", - сообщили спасатели.

Среди наиболее пострадавших районов были села Конекс-сюр-Орбиль и Вильярднель, где вода находится на высоте окон первого этажа некоторых домов.



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Как сообщал УНН, в Северной Корее в результате сильных дождей, которые привели к наводнениям погибло 76 человек.