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Кількість загиблих через сильні дощі на Майорці зросла до 12

Кількість загиблих через сильні дощі на Майорці зросла до 12

Київ • УНН

 • 11729 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кількість загиблих через сильні дощі та повені, що були ними викликані, на Майорці, Іспанія, зросла до 12. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

"Рятувальники знайшли в четвер тіла чоловіка і жінки на острові Майорка, і таким чином число загиблих в результаті повені збільшилося до 12", - сказано у повідомлені. 

Рятувальники все ще продовжують пошуки 5-річного хлопчика, який був в машині зі своєю матір'ю. Жінка, нажаль, загинула. 

Раніше повідомлялося про 10 загиблих. 

Найсильніше від негоди постраждало місто Сант-Лоренс-дес-Кардассар, де напередодні в результаті сильного дощу з берегів вийшов струмок. За кілька годин випало близько 220 літрів дощу на квадратний метр.

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