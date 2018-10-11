Кількість загиблих через сильні дощі на Майорці зросла до 12

"Рятувальники знайшли в четвер тіла чоловіка і жінки на острові Майорка, і таким чином число загиблих в результаті повені збільшилося до 12", - сказано у повідомлені.



Рятувальники все ще продовжують пошуки 5-річного хлопчика, який був в машині зі своєю матір'ю. Жінка, нажаль, загинула.



Раніше повідомлялося про 10 загиблих.



Найсильніше від негоди постраждало місто Сант-Лоренс-дес-Кардассар, де напередодні в результаті сильного дощу з берегів вийшов струмок. За кілька годин випало близько 220 літрів дощу на квадратний метр.