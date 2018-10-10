Кількість загиблих через сильні дощі на Майорці зросла до 10

Там також відзначили, що на цей момент лише одна людина все ще вважається зниклою безвісти. Мова йде про дитину. Серед жертв — шість чоловіків і чотири жінки, у тому числі двоє підданих Великої Британії та один — Нідерландів.

Рясні опади у вівторок привели до сильних повеней на Майорці. В результаті більше 200 чоловік були евакуйовані, місцевим жителям доводилося рятуватися від удару стихії на дахах будівель і навіть деревах. У школах деяких населених пунктів скасовані заняття. На даний момент сотні людей продовжують ліквідацію наслідків удару стихії.

Постраждалі від повеней райони вже відвідав голова уряду Іспанії Педро Санчес. Прем’єр пообіцяв виділити ресурси та вжити необхідних заходів для нормалізації ситуації.

Раніше УНН інформував про 9 загиблих через повені на іспанському курортному острові Майорка.