Количество погибших в результате сильных дождей на Майорке выросло до 10

Там также отметили, что к настоящему моменту лишь один человек все еще числится пропавшим без вести. Речь идет о ребенке. Среди жертв — шесть мужчин и четыре женщины, в том числе двое подданных Великобритании и один — Нидерландов.

Обильные осадки во вторник привели к сильным наводнениям на Майорке. В результате более 200 человек были эвакуированы, местным жителям приходилось спасаться от удара стихии на крышах зданий и даже деревьях. В школах некоторых населенных пунктах отменены занятия. В настоящий момент сотни человек продолжают ликвидацию последствий удара стихии.

Пострадавшие от наводнений районы уже посетил председатель правительства Испании Педро Санчес. Премьер пообещал выделить ресурсы и принять необходимые меры для нормализации ситуации.

Ранее УНН информировал о 9 погибших из-за наводнения на испанском курортном острове Майорка.