На Майорці через повені загинули дев'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На іспанському курортному острові Майорка через повені загинули щонайменше дев'ять людей. Про це повідомляє DW, передає УНН.
За даними служби з надзвичайних ситуацій Балеарських островів, дев'ятеро людей загинули внаслідок повенів на Майорці. Ще близько 20 людей вважаються такими, що зникли безвісти.
Найсильніше від негоди постраждало місто Сант-Лоренс-дес-Кардассар, де напередодні в результаті сильного дощу з берегів вийшов струмок. За кілька годин випало близько 220 літрів дощу на квадратний метр.
Зокрема, серед жертв, - щонайменше двоє громадян Великої Британії.
Як повідомляв УНН, кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 2 тис. осіб.