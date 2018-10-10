На Майорці через повені загинули дев'ятеро людей

За даними служби з надзвичайних ситуацій Балеарських островів, дев'ятеро людей загинули внаслідок повенів на Майорці. Ще близько 20 людей вважаються такими, що зникли безвісти.

Найсильніше від негоди постраждало місто Сант-Лоренс-дес-Кардассар, де напередодні в результаті сильного дощу з берегів вийшов струмок. За кілька годин випало близько 220 літрів дощу на квадратний метр.

Зокрема, серед жертв, - щонайменше двоє громадян Великої Британії.

Як повідомляв УНН, кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 2 тис. осіб.