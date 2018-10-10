На Майорке из-за наводнений погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На испанском курортном острове Майорка из-за наводнений погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает DW, передает УНН.
По данным службы по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов, девять человек погибли в результате наводнений на Майорке. Еще около 20 человек считаются пропавшими без вести.
Сильнее всего от непогоды пострадал город Сент-Лоренс-дес-Кардассар, где накануне в результате сильного дождя из берегов вышел ручей. За несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.
В частности, среди жертв - по меньшей мере двое граждан Великобритании.
Как сообщал УНН, число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек.