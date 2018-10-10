На Майорке из-за наводнений погибли девять человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5371 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 67353 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117530 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125508 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165389 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152052 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140126 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130306 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178493 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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На Майорке из-за наводнений погибли девять человек

На Майорке из-за наводнений погибли девять человек

Киев  •  УНН

 • 9786 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. На испанском курортном острове Майорка из-за наводнений погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает DW, передает УНН.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов, девять человек погибли в результате наводнений на Майорке. Еще около 20 человек считаются пропавшими без вести.

Сильнее всего от непогоды пострадал город Сент-Лоренс-дес-Кардассар, где накануне в результате сильного дождя из берегов вышел ручей. За несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.

В частности, среди жертв - по меньшей мере двое граждан Великобритании.

Как сообщал УНН, число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек.

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