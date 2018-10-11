Количество погибших в результате сильных дождей на Майорке выросло до 12

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 53722 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115005 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123005 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162475 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150905 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139559 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129941 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177139 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141772 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Количество погибших в результате сильных дождей на Майорке выросло до 12

Количество погибших в результате сильных дождей на Майорке выросло до 12

Киев  •  УНН

 • 11728 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Количество погибших в результате сильных дождей и наводнения, которые были ими вызваны, на Майорке, Испания, выросло до 12. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

"Спасатели нашли в четверг тела мужчины и женщины на острове Майорка, и таким образом число погибших в результате наводнения увеличилось до 12", - говорится в сообщении.

Спасатели все еще продолжают поиски 5-летнего мальчика, который был в машине со своей матерью. Женщина, к сожалению, погибла.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Сильнее всего от непогоды пострадал город Сент-Лоренс-дес-Кардассар, где накануне в результате сильного дождя из берегов вышел ручей. За несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.

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