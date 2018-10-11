Количество погибших в результате сильных дождей на Майорке выросло до 12
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Количество погибших в результате сильных дождей и наводнения, которые были ими вызваны, на Майорке, Испания, выросло до 12. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
"Спасатели нашли в четверг тела мужчины и женщины на острове Майорка, и таким образом число погибших в результате наводнения увеличилось до 12", - говорится в сообщении.
Спасатели все еще продолжают поиски 5-летнего мальчика, который был в машине со своей матерью. Женщина, к сожалению, погибла.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Сильнее всего от непогоды пострадал город Сент-Лоренс-дес-Кардассар, где накануне в результате сильного дождя из берегов вышел ручей. За несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.