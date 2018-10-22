Из-за паводков в Испании погиб пожарный

Согласно сообщению экстренных служб южного региона Андалусии, пожарный исчез после того, как его грузовик перевернулся на затопленной дороге прошлой ночью. Два других пожарных, которые находились с ним в транспорте, были спасены.



Сообщается, что уже через несколько часов, утром в воскресенье, тело пожарного удалось найти. Тело нашли на расстоянии семи километров от того места, где его смыло быстрым течением, сообщил местный чиновник Элиас Бендодо.



Паводки затопили дома, улицы и мосты в южной испанской провинции Малага. Один железнодорожный мост был разрушен. По крайней мере шесть автомагистралей были закрыты, а органы власти приостановили железнодорожные службы в этом районе.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наводнение во Франции: число погибших растет



Метеорологическая служба Испании выпустила красное предупреждение - что символизирует высокий уровень угрозы - для указанного района.



Сообщается, что на прошлой неделе 13 человек погибли в результате наводнения на испанском острове Майорка.



Как сообщал УНН, в Риме из-за дождя с градом затопило несколько станций метро.



