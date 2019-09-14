В Испании пять человек погибли в результате наводнений

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 72598 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113236 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105032 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111841 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120387 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148685 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148977 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140504 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188658 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116758 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Испании пять человек погибли в результате наводнений

В Испании пять человек погибли в результате наводнений

Киев  •  УНН

 • 10735 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании. В результате из-за разгула стихии эвакуировали порядка 3,5 тыс. местных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету La Vanguardia.

Накануне тело погибшего 58-летнего мужчины обнаружили в муниципалитете Бенферри. Как полагают сотрудники гражданской гвардии, жителя муниципалитета Редован (провинция Аликанте) могло унести течением. Среди погибших также двое мужчин, которые утонули в своих автомобилях в Гранаде и Альмерии. Тела еще двоих погибших обнаружили в муниципалите Каудете.

Холодный циклон обрушился на территорию Испании в ночь на 11 сентября, принеся с собой ливни, грозы и сильный ветер. В результате из-за выхода из берегов реки Сегуры затопило несколько населенных пунктов. Кроме того, перекрыли десятки автомобильных дорог, а также нарушилось железнодорожное и авиасообщение. На сегодняшний день наиболее сложная ситуация наблюдается в Валенсии, Альмерии и Мурсии.

Напомним, из-за паводков в Испании погиб пожарный.

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