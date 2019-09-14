В Испании пять человек погибли в результате наводнений

Накануне тело погибшего 58-летнего мужчины обнаружили в муниципалитете Бенферри. Как полагают сотрудники гражданской гвардии, жителя муниципалитета Редован (провинция Аликанте) могло унести течением. Среди погибших также двое мужчин, которые утонули в своих автомобилях в Гранаде и Альмерии. Тела еще двоих погибших обнаружили в муниципалите Каудете.

Холодный циклон обрушился на территорию Испании в ночь на 11 сентября, принеся с собой ливни, грозы и сильный ветер. В результате из-за выхода из берегов реки Сегуры затопило несколько населенных пунктов. Кроме того, перекрыли десятки автомобильных дорог, а также нарушилось железнодорожное и авиасообщение. На сегодняшний день наиболее сложная ситуация наблюдается в Валенсии, Альмерии и Мурсии.

Напомним, из-за паводков в Испании погиб пожарный.