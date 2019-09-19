На Іспанію знову насувається шторм
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. До Іспанії повертаються шторми, внаслідок яких на країну можуть обрушитись грози, зливи та повені. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
"Національне метеорологічне агентство Іспанії Aemet попередило, що велика частина північної половини півострова постраждає від гроз і злив, можливо, навіть від граду", - йдеться у повідомленні.
Про погіршення погодних умов попередили провінції Уеска, Теруель, Сарагоса, Кастельйон, Валенсія, Бургос, Леон, Паленсія, Лерида, Ла-Ріоха, Кантабрія, Гвадалахара, Сорія, Барселона, Жирона, Навара, Луго в Галісії та Астурія.
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Очікується, що штормова погода пануватиме в провінціях увесь четвер та посилиться в центральній частині країни у п’ятницю.
Додамо, всього кілька днів тому в Іспанії 5 людей загинули в результаті повеней.
Нагадаємо, 14 вересня біля Багамських островів сформувався новий шторм "Умберто".
Imágenes #METEOSAT canal VISIBLE últimas 6h. https://t.co/CqsXkk4oj0 pic.twitter.com/fgtBGTEcCa— AEMET (@AEMET_Esp) September 19, 2019
#tempesta: #granissada a #Vilafranca (l'Alt Maestrat, Castelló) aquesta vesprada. #Precipitació acumulada: 24,0mm (12,4mm en 10min). pic.twitter.com/sUl392Wa4t— AVAMET (@avamet) September 18, 2019
#FMA #Avisos activos hoy por#tormentas. Detalles/actualizaciones: https://t.co/2Lco2yvgpb pic.twitter.com/NzzKBhc5jf— AEMET (@AEMET_Esp) September 19, 2019