На узбережжя Мексики обрушився ураган "Лорена"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Новий ураган "Лорена" сформувався у Тихому океані, створивши загрозу для курортів на південно-західному узбережжі Мексики, інформує УНН із посиланням на AP.
Новий ураган "Лорена" у Тихому океані, як очікувалося, мав прийтися південно-західним узбережжям - десь між портом Мансанільо і Пуерто-Вальярта у період з вечора середи до вечора четвера.
Максимальна швидкість вітру урагану склала 120 км/год у середу ввечері. Він зосередився приблизно у 55 км на північний захід від Мансанільо і рухається на північний захід зі швидкістю 19 км/год, пише видання.
У свою чергу, мексиканська влада висловила стурбованість тим, що в деяких частинах південної Мексики, де спостерігався брак опадів, тепер можуть випасти проливні дощі, які можуть привести до небезпечних паводків і зсувів.
А у штаті Коліма скасували заняття в школах, щоб не наражати дітей на небезпеку.
Нагадуємо, нещодавно в Атлантичному океані, неподалік від узбережжя Багамських островів, сформувався тропічний шторм "Умберто". Через нього близько 25 тис. осіб на Бермудських островах залишилися без електрики.