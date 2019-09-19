На побережье Мексики обрушился ураган "Лорена"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Новый ураган "Лорена" сформировался в Тихом океане, создав угрозу для курортов на юго-западном побережье Мексики, передает УНН со ссылкой на AP.
Новый ураган "Лорена" в Тихом океане, как ожидалось, должен был прийтись по юго-западному побережьею - где-то между портом Мансанильо и Пуэрто-Вальярта в период с вечера среды до вечера четверга.
Максимальная скорость ветра урагана составила 120 км/ч в среду вечером. Он сосредоточился примерно в 55 км к юго-западу от Мансанильо и движется на северо-запад со скоростью 19 км/ч, пишет издание.
В свою очередь, мексиканские власти выразили обеспокоенность тем, что в некоторых частях южной Мексики, где наблюдался дефицит осадков, теперь могут выпасть проливные дожди, которые могут привести к опасным паводкам и оползням.
А в штате Колима отменили занятия в школах, чтобы не подвергать детей опасности.
Напоминаем, недавно в Атлантическом океане, недалеко от побережья Багамских островов, сформировался тропический шторм "Умберто". Из-за него около 25 тыс. человек на Бермудских островах остались без электричества.