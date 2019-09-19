Близько 25 тис. осіб залишилися без світла на Бермудських островах через ураган "Умберто"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Близько 25 тис. осіб на Бермудських островах залишилися без електрики в середу через наближення урагану "Умберто". Про це свідчать дані на сайті енергетичної компанії Belco, яка обслуговує острова, передає УНН.
Всього на Бермудських островах проживає близько 65 тис. осіб.
За даними Національного центру зі спостереження за ураганами США, ураган “Умберто” досяг вже третьої категорії з п’яти за шкалою Саффіра — Сімпсона. Він знаходиться в 160 км на північний захід від узбережжя Бермудських островів. Максимальна швидкість вітру в його межах досягає 54,1 м/с. Ураган рухається на північний схід зі швидкістю 8,6 м/с.
Нагадаємо, на Багамах після урагану зникли безвісти 2,5 тис. осіб.