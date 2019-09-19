Около 25 тыс. человек остались без света на Бермудских островах из-за урагана "Умберто"

Всего на Бермудских островах проживает около 65 тыс. человек.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган “Умберто” достиг уже третьей категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Он находится в 160 км к юго-западу от побережья Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 54,1 м/с. Ураган движется на северо-восток со скоростью 8,6 м/с.

Напомним, на Багамах после урагана пропали без вести 2,5 тыс. человек.