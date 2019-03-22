Гриппом и ОРВИ переболело 11% населения Украины

"С 1 октября 2018 года до 17 марта 2019 года в Украине переболело 11,1% населения", - говорится в информационном бюллетене, выпущенном на этой неделе.

Как отмечается, интенсивный показатель заболеваемости в текущий эпидсезон на 5,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого сезона.

"Госпитализированы 3,1% от заболевших, из них 74,1% составляют дети в возрасте до 17 лет. Зарегистрировано 48 летальных случаев, из них 7 - дети до 17 лет", - говорится в информационном бюллетене.

В течение недели с 11 по 17 марта гриппом и ОРВИ заболели 153 340 человек, 66,9% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 2,6%, а среди детей до 17 лет - увеличился на 0,3%. За неделю с 11 по 17 марта зарегистрировано один летальный случай вследствие гриппа.

Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе. В целом интенсивный показатель заболеваемости составил 398,3 на 100 тысяч населения, что на 23,2% меньше эпидемического порога по Украине. В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Напомним, в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога.