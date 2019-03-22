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На грип та ГРВІ перехворіло 11% населення України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку епідемічного сезону у жовтні минулого року на грип та ГРВІ перехворіло 11,1% населення України. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ, передає УНН.

На грип та ГРВІ перехворіло 11% населення України

"З 1 жовтня 2018 року до 17 березня 2019 року в Україні перехворіло 11,1% населення", - йдеться в інформаційному бюлетені, випущеному цього тижня.

Як зазначається, інтенсивний показник захворюваності у поточний епідсезон на 5,7 % менше рівня аналогічного періоду минулого сезону.

"Госпіталізовано 3,1% від захворілих, із них 74,1% становлять діти віком до 17 років. Зареєстровано 48 летальних випадків, із них 7 – діти віком до 17 років", - сказано в інформаційному бюлетені.

Протягом тижня з 11 по 17 березня на грип та ГРВІ захворіли 153 340 людей, 66,9% з яких - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 2,6%, а серед дітей віком до 17 років - збільшився на 0,3%. За тиждень з 11 по 17 березня зареєстровано один летальний випадок унаслідок грипу.

Епідемічні пороги не перевищено у жодному регіоні. Загалом інтенсивний показник захворюваності становив 398,3 на 100 тисяч населення, що на 23,2% менше епідемічного порога по Україні. У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення.

Нагадаємо, у столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідпорогу.

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