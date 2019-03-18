У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідпорогу

КИЇВ. 18 березня. УНН. За 11-й тиждень 2019 року у Києві зареєстровано 11 943 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 403,0 на 100 тисяч населення та є нижчим епідемічного порогу на 52,9%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані КМДА.