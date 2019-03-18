У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідпорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За 11-й тиждень 2019 року у Києві зареєстровано 11 943 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 403,0 на 100 тисяч населення та є нижчим епідемічного порогу на 52,9%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані КМДА.
"У столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,4%, яке відбулося за рахунок дорослого населення", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник
Дітей захворіло – 7 967 осіб (зростання на 0,2%), дорослих – 3 976 осіб (зниження на 4,4%).
"У структурі захворюваності діти становлять 66,7 %, а на попередньому тижні – 65,6%. Серед школярів захворюваність знизилася на 6,2% – 3 321 випадок", – розповів Поворозник.
У КМДА зазначили, що до медичних закладів за 11-й тиждень госпіталізовали 151 особу, із них 139 – діти.
Із початку епідемічного сезону (1 жовтня 2018 року) у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я проти грипу вакцинували 35 044 осіб, із них 9 303 – діти.
Наразі у Києві частково призупинено освітній процес у 4 закладах загальної середньої освіти (23 класи).
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- Подільський район – усього 2 заклади (частково);
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- Святошинський район –усього 1 заклад (частково);
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- Шевченківський район – усього 1 заклад (частково).
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Як повідомляв УНН, минулого тижня захворюваність на грип та ГРВІ у столиці знизилась на 3%.