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У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідпорогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. За 11-й тиждень 2019 року у Києві зареєстровано 11 943 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 403,0 на 100 тисяч населення та є нижчим епідемічного порогу на 52,9%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані КМДА.

У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідпорогу

"У столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,4%, яке відбулося за рахунок дорослого населення", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Дітей захворіло – 7 967 осіб (зростання на 0,2%), дорослих – 3 976 осіб (зниження на 4,4%).

"У структурі захворюваності діти становлять 66,7 %, а на попередньому тижні – 65,6%. Серед школярів захворюваність знизилася на 6,2% – 3 321 випадок", – розповів Поворозник.

У КМДА зазначили, що до медичних закладів за 11-й тиждень госпіталізовали 151 особу, із них 139 – діти.

Із початку епідемічного сезону (1 жовтня 2018 року) у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я проти грипу вакцинували 35 044 осіб, із них 9 303 – діти.

Наразі у Києві частково призупинено освітній процес у 4 закладах загальної середньої освіти (23 класи).

  • Подільський район – усього 2 заклади (частково);
  • Святошинський район –усього 1 заклад (частково);
  • Шевченківський район – усього 1 заклад (частково).

Як повідомляв УНН, минулого тижня захворюваність на грип та ГРВІ у столиці знизилась на 3%.

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