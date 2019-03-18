В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За 11-ю неделю 2019 в Киеве зарегистрировано 11 943 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 403,0 на 100 000 населения и ниже эпидемического порога на 52,9%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.
"В столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,4%, которое произошло за счет взрослого населения", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник
Детей заболели - 7967 человек (рост на 0,2%), взрослых - 3976 человек (снижение на 4,4%).
"В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%, а на предыдущей неделе - 65,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 6,2% - 3321 случай", - рассказал Поворозник.
В КГГА отметили, что в медицинские учреждения за 11-ю неделю госпитализированы 151 человек, из них 139 - дети.
С начала эпидемического сезона (1 октября 2018) в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения против гриппа вакцинировали 35044 человек, из них 9303 - дети.
Сейчас в Киеве частично приостановлено образовательный процесс в 4 учреждениях общего среднего образования (23 класса).
-
- Подольский район - всего 2 заведения (частично);
-
- Святошинский район -всего 1 заведение (частично);
-
- Шевченковский район - всего 1 заведение (частично).
-
Как сообщал УНН, на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась на 3%.