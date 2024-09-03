В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией собираются построить новый терминал

Сегодня, 3 сентября, стартовали подготовительные работы к строительству нового пассажирского терминала на пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое", расположенном на границе со Словакией. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Стартовали подготовительные работы к строительству нового пассажирского терминала на пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое". В рамках сотрудничества с Проектом USAID "Экономическая поддержка Украины" уже проведен ряд мероприятий по обустройству и модернизации инфраструктуры на автомобильных пунктах пропуска. На пункте пропуска уже установлены модульные здания для работников таможенной и пограничной служб, обновлены санитарные помещения и дорожное покрытие. Следующий этап - подготовка к реконструкции существующего и строительства нового пассажирского терминалов на пункте пропуска - говорится в сообщении.

Отмечается, что субподрядчик "Miyamoto" также разработал технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и строительства терминалов. Кроме этого, компания обследовала все имеющиеся сооружения и осуществила расчет мощности инженерных сооружений.

"До конца этого года планируется завершить подготовку детальной проектной документации. Для улучшения движения на пункте пропуска будет создано по 1 полосе для пассажирских автобусов и 4 полосы для легковых автомобилей на въезд и выезд из Украины.

Также, планируется обустройство пешеходного коридора, навесов для осмотра легкового транспорта на въезде и выезде из Украины, бокса для углубленного осмотра автомобилей и пассажирских автобусов с одной смотровой ямой, общественного санузла и автоматического шлагбаума. Начало реконструкции и строительных работ ожидается весной 2025 года", - добавили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что предполагается и реконструкция служебного здания таможенной и пограничной служб, включающая все необходимые комнаты и помещения для непрерывной работы пункта пропуска, в соответствии со всеми нормами и стандартами безбарьерного доступа для маломобильных групп населения.

Напомним

31 мая с 14:00 в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое", что на украинско-словацкой границе, восстановлено оформление лиц и транспортных средств на легковом направлении.