У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною збираються побудувати новий термінал
Київ • УНН
На пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" розпочалися підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу. Планується створення смуг для автобусів і легкових авто, пішохідного коридору та інших об'єктів інфраструктури.
Сьогодні, 3 вересня, стартували підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке", розташованому на кордоні зі Словаччиною. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
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Стартували підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке". У межах співпраці з Проєкт USAID "Економічна підтримка України" вже проведено низку заходів з облаштування та модернізації інфраструктури на автомобільних пунктах пропуску. На пункті пропуску вже встановлено модульні будівлі для працівників митної та прикордонної служб, оновлено санітарні приміщення та дорожнє покриття. Наступний етап – підготовка до реконструкції наявного та будівництва нового пасажирського терміналів на пункті пропуску
Зазначається, що субпідрядник "Miyamoto" також розробив техніко-економічне обгрунтування проєкту реконструкції та будівництва терміналів. Окрім цього, компанія обстежила всі наявні споруди та здійснила розрахунок потужності інженерних споруд.
"До кінця цього року планується завершити підготовку детальної проєктної документації. Для покращення руху на пункті пропуску буде створено по 1 смузі для пасажирських автобусів та 4 смуги для легкових автомобілів на в’їзд та виїзд з України.
Також, планується облаштування пішохідного коридору, навісів для огляду легкового транспорту на в’їзді та виїзді з України, боксу для поглибленого огляду автомобілів та пасажирських автобусів з однією оглядовою ямою, громадського санвузла та автоматичного шлагбаума. Початок реконструкції та будівельних робіт очікується навесні 2025 року", - додали в міністерстві.
Також у відомстві наголосили, що передбачається і реконструкція службової будівлі митної та прикордонної служб, що включає всі необхідні кімнати та приміщення для безперервної роботи пункту пропуску, відповідно до всіх норм та стандартів безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення.
Нагадаємо
31 травня з 14:00 у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке", що на українсько-словацькому кордоні, відновлено оформлення осіб та транспортних засобів на легковому напрямку.