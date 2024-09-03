У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною збираються побудувати новий термінал

Сьогодні, 3 вересня, стартували підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке", розташованому на кордоні зі Словаччиною. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

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Стартували підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке". У межах співпраці з Проєкт USAID "Економічна підтримка України" вже проведено низку заходів з облаштування та модернізації інфраструктури на автомобільних пунктах пропуску. На пункті пропуску вже встановлено модульні будівлі для працівників митної та прикордонної служб, оновлено санітарні приміщення та дорожнє покриття. Наступний етап – підготовка до реконструкції наявного та будівництва нового пасажирського терміналів на пункті пропуску