На границе пресекли попытку ввоза из Европы почти центнера российской икры и крабов
Киев • УНН
На таможенном посту "Устилуг" задержали украинца, который пытался ввезти из Европы почти центнер красной икры и крабового мяса российского происхождения. Ориентировочная стоимость груза составляет более 170 тысяч гривен.
Детали
Отмечается, что ввоз в Украину отдельных товаров происхождением из российской федерации запрещен еще с 2015 года. А с апреля 2022 года Кабинет Министров Украины установил полное эмбарго на торговлю с государством-агрессором.
Однако гражданин Украины, возвращавшийся домой из Европы через таможенный пост "Устилуг", пренебрег этим запретом. Почти центнер красной икры и крабового мяса ориентировочной стоимостью 170 тыс. грн волынские таможенники обнаружили в его бусе
Контейнеры и стеклянные банки, в которых находилась российская продукция, находились в салоне авто без признаков сокрытия. О происхождении икры четко указывала маркировка на упаковке: "рф, камчатский край". Запрещенный для импорта товар временно изъят.
В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Окончательное решение по делу будет принимать суд.
