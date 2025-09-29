На кордоні зупинили спробу ввезення з Європи майже центнера російської ікри та крабів
Київ • УНН
На митному посту "Устилуг" затримали українця, який намагався ввезти з Європи майже центнер червоної ікри та крабового м'яса російського походження. Орієнтовна вартість вантажу становить понад 170 тисяч гривень.
Деталі
Зазначається, що ввезення в Україну окремих товарів походженням з російської федерації заборонено ще з 2015 року. А з квітня 2022 року Кабінет Міністрів України встановив повне ембарго на торгівлю з державою-агресором.
Однак громадянин України, який повертався додому з Європи через митний пост "Устилуг", знехтував цією забороною. Майже центнер червоної ікри та крабового м’яса орієнтовною вартістю 170 тис. грн волинські митники виявили у його бусі
Контейнери та скляні банки, в яких містилась російська продукція, знаходились у салоні авто без ознак приховування. Про походження ікри чітко вказувало маркування на упаковці: "рф, камчатський край". Заборонений для імпорту товар тимчасово вилучено.
Щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Остаточне рішення у справі прийматиме суд.
